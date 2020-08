Petagna saluta la SPAL: «Sognavo un finale diverso» – VIDEO

Andrea Petagna ha salutato la SPAL con un post social: l’attaccante andrà al Napoli. Ecco il suo messaggio d’addio

«Sognavo un finale diverso, non serve spiegarlo. Ma la fine non cancella nulla di questo viaggio durato due anni. Sono arrivato a Ferrara ragazzo e me ne vado da uomo. Semplicemente grazie alla città, a dei compagni di squadra speciali, ai magazzinieri Tommy e Marco (vero motore della SPAL) a Maurizio e a tutti i fisioterapisti».