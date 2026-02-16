Petardo Audero, 4 anni di DASPO al tifoso nerazzurro! La decisione e la ricostruzione di quanto successo dopo Cremonese Inter

Petardo Audero, 4 anni di DASPO al tifoso nerazzurro che ha compiuto l’insensato gesto durante Cremonese Inter

Tolleranza zero allo Stadio Zini. La Questura di Cremona ha emesso una serie di provvedimenti disciplinari severissimi per arginare la violenza negli stadi, colpendo tifoserie di diverse fazioni protagoniste di episodi di cronaca nera sportiva nelle ultime settimane. Il provvedimento più atteso riguarda il responsabile del ferimento di Emil Audero.

Il caso Inter: 4 anni di stop per la bomba carta

I fatti risalgono allo scorso 1° febbraio. Pochi istanti dopo l’inizio del secondo tempo di Cremonese-Inter, un tifoso nerazzurro ha lanciato una bomba carta in campo, stordendo l’estremo difensore. Per lui è scattato un DASPO della durata di quattro anni. Il tifoso, incensurato, era stato soggetto ad arresto differito dalla Digos e successivamente posto agli arresti domiciliari dal GIP di Milano. In sede di udienza preliminare, l’uomo si è assunto le proprie responsabilità chiedendo scusa, attenuante che ha evitato il carcere ma non il ban dagli stadi. Un secondo provvedimento è stato emesso per un altro interista, colpevole di aver acceso un fumogeno.

La stangata: 50 anni di divieti per Napoli e Cremonese

La mano pesante della Questura si è abbattuta anche sui protagonisti degli scontri avvenuti a margine della gara del 28 dicembre scorso. Sono stati notificati ben 20 DASPO (16 per ultras del Napoli e 4 per quelli della Cremonese), per un totale complessivo di 50 anni di divieto.

Le indagini della Digos, supportate dalle immagini di videosorveglianza, hanno ricostruito un quadro inquietante. Un gruppo di tifosi partenopei, giunti con minivan a noleggio, aveva aggredito alcuni sostenitori locali prima del match, rapinandoli di sciarpe e cappellini. Particolarmente grave l’episodio ai danni di un tifoso anziano, salvato dall’aggressione solo a causa di un evidente stato d’ansia che ha fatto desistere i malviventi. Nel post-partita, la ritorsione dei grigiorossi: circa 50 ultras locali, travisati e armati di bastoni, hanno cercato il contatto con la tifoseria ospite, venendo fermati solo da una carica della Polizia in cui un agente è rimasto ferito. Per quattro di loro è scattato il DASPO immediato.