Petrachi risponde a Sabatini: «Ibanez non è venuto a Roma per soldi»

Gianluca Petrachi durante la conferenza stampa di presentazione di Villar, Ibanez e Perez ha riposto a Walter Sabatini

Nel corso della sfuriata di Gianluca Petrachi durante la conferenza stampa di presentazione di Villar, Perez e Ibanez, il direttore sportivo giallorosso ha risposto a Walter Sabatini. Il dirigente del Bologna aveva detto che Ibanez era andato alla Roma solo per soldi. Questa la risposta di Petrachi.

«Il mio amico ed ex direttore della Roma Walter Sabatini ha detto delle inesattezze su Ibanez. Ha detto che è venuto alla Roma per soldi, ma non è corretto nei confronti del giocatore. Lui non ha avuto un contratto a uno stipendio raddoppiato rispetto al Bologna, ma li prende uguali. La sua è stata una scelta ed è stato convinto dal nostro progetto e da quello che Fonseca gli ha detto. Nessuno deve mettere in discussione la scelta del ragazzo, il tempo dirà se ha sbagliato o ha fatto bene».