Petrachi su Belotti: «Chi lo acquista, prende uno che dà l’anima»

L’ex d.s. del Torino Petrachi ha parlato del futuro di Belotti, ancora incerto sul rinnovo con i granata

Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo del Torino, ai microfoni di TeleRadioStereo ha parlato del futuro di Andrea Belotti che non ha ancora rinnovato con i granata.

LE PAROLE – «Se sento ancora i miei ex giocatori? Il messaggino c’è sempre con qualche giocatore. Con Pellegrini anche, non accade con tutti. Belotti è uno con cui ho rapporti, è un ragazzo straordinario. Comunque vada chi prende Belotti prende uno che ti dà l’anima, è un giocatore che vede la porta. A zero lo prendo ieri, non oggi».