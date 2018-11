Pezzella guarda già alla Juve: «Fermare Cristiano? Non c’è una formula»

Capitan Pezzella guarda già alla sfida della Fiorentina contro la Juventus nel prossimo week-end. I consigli a Simeone e la tattica per CR7

German Pezzella, capitano della Fiorentina, è stato protagonista questa sera alla settima edizione della Hall of Fame della società viola. Diversi i temi toccati dal capitano della formazione toscana che per il momento è protagonista di una striscia di cinque pareggi consecutivi in campionato. E, all’orizzonte, si staglia la figura della capolista Juventus e del suo nuovo totem Cristiano Ronaldo: «Adesso affronteremo una squadra molto forte, ma non dobbiamo dimenticarci che in campo saremo sempre undici contro undici. Tutti noi dobbiamo provare a fare meglio di quanto fatto fin qua, me compreso. Ci sta mancando qualcosa, sopratutto fuori casa. Nelle ultime sei partite di campionato non siamo riusciti a vincere, ma è anche vero che abbiamo perso solamente tre volte in campionato» le parole di Pezzella questa sera.

Ancora in dubbio per la super sfida contro la Juventus, capitan Pezzella confida di poter rientrare in tempo per la gara con la capolista del campionato di Serie A: «Spero di esserci, proverò ad esserci per la sfida contro la Juventus. Solo oggi ho ripreso ad allenarmi insieme al resto del gruppo. Come si fa a fermare Cristiano Ronaldo? La Juventus ha tanti buoni calciatori, non c’è una formula magica per fermare CR7. Noi dobbiamo lavorare di squadra, solo così ce la possiamo fare e portare a casa un risultato positivo. Un consiglio per Simeone a secco di gol? Gli sto sempre accanto per lasciarlo tranquillo, lavorando tornerà al gol, magari già da sabato. Astori nella Hall of Fame? Per me è un onore essere qua a rappresentarlo, lui è sempre con noi».

