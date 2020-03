German Pezzella è uno dei giocatori della Fiorentina risultati positivi al Coronavirus: ecco le sue parole – VIDEO

German Pezzella è uno dei giocatori della Fiorentina ad essere risultati positivi al Coronavirus: ecco le sue parole in un video per SportsCenter.

«Ciao a tutti, vi invio questo video per informarvi su questo virus. Per favore rispettate le leggi e rimanete a casa. Qui si sta vivendo una situazione estrema e di grande sofferenza. Il virus si sta propagando con grande velocità ed è silenzioso, spesso non sappiamo nemmeno di averlo. Questa è una situazione che sto vivendo in prima persona».