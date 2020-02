PFK Ludogorets, ecco chi sono gli avversari dell’Inter

Il Ludogorets domina il campionato bulgaro. Ha sette punti sulla seconda e non ha ancora perso una partita.

L’Inter a Razgrad dovrà cercare di fare risultato per mettere in ghiaccio la qualificazione agli ottavi di finale. Di fronte si troverà la squadra che sta dominando il campionato e che nel girone di qualificazione non ha per niente sfigurato.

Il Ludogorets viaggia spedito verso il secondo titolo consecutivo. In totale sono 9 gli “scudetti” per i prossimi avversari dell’Inter. In campionato per ora non hanno ancora perso: in 21 gare hanno totalizzato 15 vittorie e 6 pareggi. Nel girone di qualificazione hanno subito due sconfitte nella doppia sfida con l’Espanyol e in casa hanno perso solamente con la squadra catalana.