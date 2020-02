Piccini sicuro: «Il mio Valencia può vincere a San Siro»

Cristiano Piccini ha parlato ai canali ufficiali del Valencia in vista del match di stasera contro l’Atalanta a San Siro

Cristiano Piccini ha parlato attraverso i canali ufficiali del Valencia della sfida che questa sera vedrà contrapporsi Atalanta e Pipistrelli. Ecco le parole del terzino.

ATALANTA – «Sono anni che gioca ad alto livello e quest’anno si è confermata ulteriormente. Sono forti fisicamente, corrono tantissimo e sempre in avanti. In più hanno un alto tasso tecnico. Se stiamo bene come accaduto anche altre volte in stagione, possiamo dire la nostra e vincere anche in trasferta».