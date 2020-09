Piccinini: «Morata non sufficiente, urge il rientro di Dybala». Il giornalista di Sky Sport boccia lo spagnolo all’esordio

Sandro Piccinini parla dagli studi di Sky Sport dopo Roma-Juve di Alvaro Morata.

Le sue dichiarazioni: «Morata non è stato sufficiente, l’ho visto in difficoltà. Kulusevski messo esterno ha fatto vedere comunque le sue doti. Rabiot e McKennie in difficoltà. Urge il rientro di Dybala per la qualità. Stasera non l’ho vista in questa Juve, c’è bisogno di lui».