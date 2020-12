Pierre Kalulu: soffiato al Bayern da Moncada, lanciato da Pioli in rossonero

Pierre Kalulu ha vissuto una settimana che difficilmente scorderà: dall’esordio tra i professionisti giovedì, al primo gol mercoledì sera al Marassi

Il pareggio ottenuto mercoledì dal Milan sul campo del Genoa porta la firma, nel bene e nel male, di Pierre Kalulu. Il difensore francese ha vissuto sette giorni intensi cominciati giovedì con l’esordio tra i professionisti in Sparta Praga-Milan, proseguito in Serie A contro il Parma e culminata con la prima rete ieri sera al Marassi.

CERCATO DAL BAYERN – Arrivato in rossonero dopo un testa a testa con il Bayern lo scorso giugno, fino a quel momento solo una panchina con il Lione in carriera, Kalulu si presentò al mondo Milan sottotraccia con queste parole: «Sono molto giovane, polivalente, posso fare tutti i ruoli in difesa. Le mie qualità sono: velocità, copertura difensiva, mi piace molto difendere. Penso di essere abbastanza completo da qualsiasi punto di vista».

SCOPERTO DA MONCADA – Fortemente sponsorizzato dal comparto scouting del Milan, in primis dal capo Geoffrey Moncada, Kalulu fu scelto per ricoprire il ruolo di terza opzione nel comparto dei terzini destri fino all’esordio da difensore centrale contro il Monza in amichevole a San Siro. Una prova coriacea e di buona qualità per il giovane francese che incassò sin da subito i complimenti di Pioli.

ESORDIO – Da lì in avanti solo panchine fino all’esordio di giovedì scorso in Europa League contro lo Sparta Praga: «Durante gli allenamenti per via di varie indisponbilità lo avevo provato centrale, aveva fatto buonissime prestazioni – ha affermato Pioli nel post-gara – mi ha detto che si trova bene in quel ruolo. Mi è piaciuto, è una bella prova, può essere un jolly per la difesa, con possibilità di scelta ancora maggiori». La “benedizione” del tecnico rossonero rilancia Kalulu nelle gerarchie e, sorpassati Duarte e Musacchio, è lui l’uomo scelto a sostituire l’infortunato Gabbia la domenica seguente contro il Parma.

GENOA – L’ultimo atto contro il Genoa è un sali-scendi di emozioni per Kalulu che ha la colpa di non contrastare Destro nel secondo gol Genoano ma anche il grande merito di aver riacciuffato il pareggio con una zampata vincente nei minuti finali.