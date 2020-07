Pinamonti, l’Inter tratta con il Genoa per evitare Juve e Zaniolo-bis

Secondo La Gazzetta dello Sport l’Inter starebbe trattando con il Genoa per Andrea Pinamonti: i dettagli

L’Inter non vuole vivere uno Zaniolo-bis e per questo motivo sta trattando con il Genoa per Andrea Pinamonti. L’estate scorsa Preziosi ha puntato fortissimo sul classe 1999, tanto da investire 18 milioni più bonus per acquistarlo in prestito con obbligo di riscatto dall’Inter. I nerazzurri possono far valere comunque un gentlemen’s agreement coi liguri per poter riacquistare questa estate il bomber di Cles, ma a cifre elevate (oltre 20 milioni).

Come spiega La Gazzetta dello Sport, la paura di Marotta è che Pinamonti possa andare a rafforzare altre big. La Juve ha fatto già un pensierino su di lui nella programmazione degli investimenti sui giovani da far crescere in provincia. L’Inter in sinergia col Genoa potrebbe dunque studiare una contromossa anti bianconeri, ipotizzando una nuova destinazione per continuare a controllare il giocatore.

In ogni caso Preziosi si aspetta di incassare almeno la cifra di 18 milioni, investita un’estate fa, per lasciar andare via Pinamonti. In virtù dei buoni rapporti sia con Inter che con Genoa, come certifica l’affare Salcedo, il Verona, a caccia di un attaccante, ha sondato il terreno per Pinamonti in vista della prossima stagione. Non mancano nemmeno le possibilità all’estero tra Francia e Germania.