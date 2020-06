Pioli: “Vittoria meritata, la dedichiamo a Prati” – VIDEO

Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto al termine del successo ottenuto sul Lecce. Ecco le parole dell’allenatore rossonero

Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto al termine del successo ottenuto sul Lecce. Ecco le parole dell’allenatore rossonero:

«Dedichiamo la vittoria a Prati, è stata una vittoria importantissima. Credo che il successo sia meritato per la qualità del gioco. Potevamo non rimettere in discussione la partita: volevamo riprendere il campionato, vogliamo finire bene. La squadra mi è sembrata in crescita, questo è importante. Ora bisogna tirare il fiato e andare fino alla fine: saranno giorni impegnativi, dobbiamo recuperare le energie e pensare alla Roma».