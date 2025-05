Andrea Pirlo ritorna ad allenare: quella squadra potrebbe ingaggiare l'ex tecnico blucerchiato - Calcio News 24

Andrea Pirlo potrebbe allenare una nuova squadra. Ecco l’indiscrezione dopo l’esperienza alla Sampdoria

Andrea Pirlo potrebbe essere il prossimo allenatore del Chivas de Guadalajara. Dopo il mancato accordo con Domenec Torrent, il club messicano ha riaperto la caccia a un nuovo tecnico per affrontare il torneo Apertura 2025 e la Leagues Cup.

Secondo quanto riportato da Fox Deportes, il nome dell’ex fuoriclasse della Juventus e della Nazionale italiana è entrato a far parte della rosa di candidati valutati dalla dirigenza. Insieme a Pirlo, sarebbero in lizza anche Diego Milito e Guillermo Almada, a conferma della volontà del club di puntare su un profilo internazionale e carismatico per rilanciare il progetto tecnico.

Pirlo ha iniziato la carriera da allenatore nel 2020 proprio alla Juventus, con cui ha conquistato una Coppa Italia e una Supercoppa, ma è rimasto in carica solo per una stagione. Successivamente ha guidato il Fatih Karagümrük in Turchia e, più recentemente, la Sampdoria in Serie B, accumulando un’esperienza eterogenea seppur ancora breve. Adesso, il Chivas potrebbe rappresentare una nuova sfida lontana dall’Europa, in un contesto che unisce pressione mediatica e passione popolare.

La decisione del club messicano dovrà arrivare in tempi rapidi: i giocatori sono infatti attesi per l’inizio della preparazione il 21 maggio, e la nuova guida tecnica dovrà essere operativa da subito.