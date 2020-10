Pirola: «Ho sempre avuto la fiducia di Conte. Impazzivo per Samuel»

Lorenzo Pirola è passato dall’Inter al Monza: ecco le parole del difensore sulla sua esperienza nerazzurra

Lorenzo Pirola, a La Gazzetta dello Sport, ha parlato della sua esperienza all’Inter. Le parole del calciatore del Monza.

«Conte mi ha fatto sentire parte del gruppo nonostante fossi il più giovane: ho sempre percepito la sua fiducia nei miei confronti e mi ha fatto piacere quando ha ribadito il suo apprezzamento verso di me in conferenza stampa. A chi mi ispiro? Nell’Inter del Triplete impazzivo per Samuel, ma sono cresciuto studiando Sergio Ramos. E poi gli allenamenti con i consigli di De Vrij e Skriniar sono stati un grande arricchimento».