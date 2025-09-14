Pisa Udinese, le formazioni ufficiali per la sfida delle 15 di Serie A: ecco le scelte di Gilardino e Runjaic

Dopo l’esaltante vittoria a San Siro contro l’Inter prima della sosta per le nazionali, l’Udinese torna in campo con l’obiettivo di confermarsi. La squadra friulana, guidata dal tecnico Kosta Runjaic, allenatore tedesco noto per il suo approccio tattico equilibrato e la valorizzazione dei giovani, affronta in trasferta il Pisa all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani.

Runjaic conferma la scelta di puntare su un tandem offensivo dinamico: Keinan Davis, attaccante inglese potente e abile nel gioco aereo, e Iker Bravo, giovane punta spagnola dal grande potenziale tecnico. In panchina partirà Nicolò Zaniolo, trequartista italiano reduce da un’estate movimentata sul mercato, così come Alessandro Zanoli, terzino destro arrivato negli ultimi giorni di trattative per rinforzare la fascia.

Sul fronte opposto, il Pisa di Alberto Gilardino – ex centravanti della Nazionale e tecnico apprezzato per il suo calcio propositivo – conferma Meister come riferimento offensivo. L’attaccante tedesco, dotato di fisicità e senso del gol, sarà supportato da Lilian Tramoni, fantasista francese rapido e creativo, e Stefano Moreo, seconda punta italiana esperta e generosa nel pressing.

Assenza pesante per i toscani: Juan Cuadrado, esterno colombiano dalla grande esperienza internazionale, non sarà della partita a causa di un problema fisico. In panchina invece Raul Albiol, difensore spagnolo campione d’Europa con la Roja, pronto a subentrare se necessario.

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Tourè, Akinsanmiro, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. A disposizione: Nicolas, Scuffet, Marin, Leris, Hojholt, Nzoka, Esteves, Vural, Stengs, Calabresi, Piccinini, Albiol, Denoon, Bonfanti, Lorran. Allenatore: Alberto Gilardino.

UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Davis, Bravo. A disposizione: Nunziante, Venuti, Goglichidze, Zarraga, Zaniolo, Palma, Buksa, Kabasele, Ekkelenkamp, Zemura, Miller, Zanoli, Modesto. Allenatore: Kosta Runjaic.