Italia, Pisilli sicuro: «Una grande emozione e un motivo di orgoglio per me tornare in Nazionale. Siamo un gruppo forte»

Italia, parla Pisilli da Coverciano: «Grande emozione e un motivo di orgoglio per me tornare in Nazionale»

Niccolò Pisilli, centrocampista della Roma e della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai Sport in vista della sfida playoff contro l’Irlanda del Nord. Le sue parole:

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

PAROLE – «Mi ricordo i Mondiali che ho visto, che sono quelli del 2010 e del 2014. È una grande emozione e un motivo di orgoglio per me tornare in Nazionale. Siamo un gruppo molto forte, nel mio ruolo tutti quelli che ci sono, sono veramente forti sennò non sarebbero qui. Chi seguivo? Penso a Barella, Tonali quando è esploso con il Milan, li ho sempre visti in tv, per me ora è una grande occasione poter imparare da loro»

ROMA – «Penso che quando si cambia un allenatore ci sta che ci si metta un po’ di più a recepire le idee che porta il nuovo allenatore. Nel corso della stagione è importante farsi trovare pronto quando vieni chiamato in causa, sono contento di avere più minuti e mi auguro di continuare. Gasperini? Si corre parecchio, ma sono tutte cose che ti ritrovi in campo. Lì per lì fatichi, ma lo fai per te stesso e per performare meglio in campo»

NAZIONALE – «Deve esserci un equilibrio. Dobbiamo avere la serenità di chi sa che con il 100% dell’impegno può raggiungere l’obiettivo, ma anche con la consapevolezza di chi sa che si sta giocando qualcosa di importante».