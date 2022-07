Pjaca, la Samp si è tirata indietro. Stallo anche con la Dinamo Zagabria

Pjaca, è stallo su tutti i fronti di mercato: la Sampdoria si è tirata indietro, mentre la Dinamo Zagabria non sembra affondare

La situazione di Marko Pjaca è diventata un caso.

L’attaccante croato della Juve sembrava ad un passo dal trasferimento alla Sampdoria, ma poi c’è stato un dietrofont che pare non essere piaciuto ai tifosi doriani. Come riferisce Il Secolo XIX, inoltre, anche la Dinamo Zagabria, sua ex squadra, non appare al momento intenzionata ad affondare il colpo.