Pjanic, addio al Besiktas, il suo futuro è già deciso

Il bosniaco ex Juve saluterà la squadra turca a fine stagione, probabile un suo ritorno in blaugrana in attesa di un’altra destinazione

Tra Pjanic e Besiktas si è già arrivato ai saluti. Il club turco infatti non rinnoverà l’ex centrocampista della Juve, in prestito dal Barcellona.

La conferma arriva dalle dichiarazioni del DS turco Ceyhun Kazanci: «Pjanic è in prestito nella nostra squadra dall’inizio della stagione. Tuttavia, non giocherà con noi il prossimo anno. Inizieremo la stagione solo con giocatori adatti al sistema di gioco del nostro tecnico». Il giocatore bosniaco tornerà quindi a Barcellona, in attesa di capire se Xavi lo vede utile per il progetto o cercherà una nuova squadra.