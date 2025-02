Playoff Champions: Brest-Psg, Juventus-Psv e Manchester City-Real Madrid, quanto pesa la memoria in 3 sfide di stasera?

Playoff Champions, tutti i precedenti nelle tre sfide in programma questa sera che vedrà protagonista anche la Juve di Motta

Stasera si aprono i playoff di Champions League con l’andata delle prime 4 gare e in 3 sfide ci sarà nella testa una memoria più o meno recente che potrà pesare e non poco.

Brest-Psg, il derby francese, si è disputato una decina di giorni fa in Ligue 1. E il precedente sorride fortemente alla squadra di Luis Enrique, che ha trionfato 5-2 con una tripletta di Dembelé e una doppietta di Gonçalo Ramos. Sarebbe clamoroso un rovesciamento delle parti nella versione europea.

Juventus-Psv è stata la gara inaugurale della Champions League di quest’anno e negli occhi di entrambe le squadre c’è ancora la meraviglia di Yildiz alla Del Piero che ha dato origine al 3-1 finale. Fattore di novità sarà Kolo Muani, gli olandesi avranno certamente studiato i recenti exploit del francese.

Infine, Manchester City-Real Madrid rientra nell’infinito romanzo dei confronti tra Pep Guardiola e Carlo Ancelotti. L’anno scorso era stato il confronto tra i detentori della coppa e i futuri vincitori, che eliminarono gli inglesi ai quarti di finale ai calci di rigore dopo i gol di Rodrygo e De Bruyne. Saranno in tanti fra quelli che scenderanno in campo a ripensare a quella sfida avvincente.