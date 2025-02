Playoff Conference League, ecco tutti i qualificati agli ottavi: domani i sorteggi

Playoff Conference League, ecco tutti i qualificati agli ottavi di finale: Real Betis, Copenhagen, Pafos, Borac, Panathinaikos, Jagiellonia, Celje e Molde

Si sono conclusi i tutti i playoff di Conference League che hanno stabilito le squadre che si sono qualificate agli ottavi. Tra le principali favorite di arrivare il più avanti possibile nella competizioni c’è il Betis, sconfitta indolore contro il Gent. Le altre due classificate sono il Pafos e il Borac Banja Luka, mentre il Copenhagen vince ai supplementari. Inoltre, delle partite alle 21:00 si sono qualificate Jagiellonia e Celje con una differenza reti piuttosto ampia, Panathinaikos, rimontando la gara d’andata e infine il Molde ai calci di rigore.

Pafos-Omonia 2-1 (da Silva [P], 60′ Jovetic [O], 65′ Silva [P]) (3-2)

Betis-Gent 0-1 (87′ Brown) (3-1)

Heidenheim-Copenhagen 1-3 (37′ Chiakha [C], Diks rig. [C], Scienza [H], 113′ Huescas [C]) (3-4)

Olimpija Ljubljana-Borac Banja Luka 0-0 (0-1)

Panathinaikos-Vikingur Reykjavik 2-0 (70′ Mladenovic, 94′ Tetè [P]) (3-2) Shamrock Rovers-Molde 0-1 (10′ Eikrem [M]) (1-2) rigori Jagiellonia-Backa Topola 3-1 (8′ Hansen [J], 17′ Lazetic [B], 70′ Balleste [J], Radojevic [J]) (6-2) Apoel Nicosia-Celje 0-2 (44′ Kucys, 51′ Svettin [C]) (2-4)