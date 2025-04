Playoff Serie C 2025: regolamento, tabellone, risultati

Alla Serie C 2024/2025 hanno parte 58 squadre suddivise in 3 Gironi da 20 squadre. Playoff Serie C 2025: al termine della stagione regolare, le vincenti dei 3 gironi, Padova, Virtus Entella e Avellino, sono state promosse direttamente in Serie B, mentre l’ultima promozione arriverà attraverso i playoff che si disputeranno nella post season.

Al termine della stagione regolare, conclusasi domenica 27 aprile, la Lega Pro ha fissato le date nelle quali si disputeranno gli spareggi promozione:

FASE PLAYOFF DI GIRONE

1° Turno – Gara unica: Domenica 4 maggio 2025

2° Turno – Gara unica: Mercoledì 7 maggio 2025

FASE PLAYOFF NAZIONALE

1° Turno – Gara di Andata: Domenica 11 maggio 2025

1° Turno – Gara di Ritorno: Mercoledì 14 maggio 2025

2° Turno – Gara di Andata: Domenica 18 maggio 2025

2° Turno – Gara di Ritorno: Mercoledì 21 maggio 2025

FASE FINAL FOUR

Semifinali – Gare di Andata: Domenica 25 maggio 2025

Semifinali – Gare di Ritorno: Mercoledì 28 maggio 2025

Finale – Gara di Andata: Lunedì 2 giugno 2025

Finale – Gara di Ritorno: Sabato 7 giugno 2025

Playoff Serie C 2025: squadre partecipanti e fasi

Ai playoff Serie C 2025 partecipano in tutto 28 squadre: le 27 classificate dal 2° al 10° posto di ciascun girone, più la vincitrice della Coppa Italia di Serie C.

Nell’ipotesi in cui la vincitrice di Coppa Italia Serie C:

a) si sia classificata al primo posto nel girone di competenza;

b) si sia classificata al secondo posto nel girone di competenza;

c) si sia classificata al terzo posto nel girone di competenza;

d) si sia classificata nel girone di competenza in posizione che comporti la retrocessione diretta in categoria inferiore;

e) si sia classificata in posizione che comporti l’accesso ai play-out;

f) rinunci alla disputa dei play-off;

nella posizione di griglia nei play-off (prevista per la vincitrice della Coppa) subentrerà l’altra squadra finalista di Coppa Italia Serie C. In quest’ultimo caso, qualora ricorrano anche per la finalista perdente la Coppa Italia Serie C le suindicate ipotesi di preclusione, la posizione di griglia nei play-off (prevista per la vincitrice della Coppa) sarà assegnata alla squadra quarta classificata nel girone di competenza della vincitrice di Coppa Italia Serie C, con scorrimento della classifica delle altre squadre successivamente posizionate, fino all’ammissione, in via del tutto eccezionale, dell’undicesima classificata durante la stagione regolare.

Queste le 28 squadre qualificate ai Playoff Serie C 2025:

GIRONE A: L.R. Vicenza, FeralpiSalò, Albinoleffe, Renate, Giana Erminio, Trento, Atalanta U23, Virtus Verona, Arzignano Valchiampo;

GIRONE B: Ternana, Torres, Pescara, Arezzo, Vis Pesaro, Pineto, Pianese, Pontedera, Gubbio;

GIRONE C: Audace Cerignola, Monopoli, Crotone, Catania, Benevento, Potenza, AZ Picerno, Juventus Next Gen, Giugliano.

Vincitrice Coppa Italia Serie C: Rimini.

Lo svolgimento dei playoff Serie C 2025 è articolato in tre fasi: la Fase Playoff di Girone, la Fase Playoff Nazionale e la Final Four.

Il regolamento

FASE DI GIRONE: partecipano 21 squadre, le classificate dal 4° al 10° posto di ciascun girone. Nel primo turno partecipano 18 squadre, 6 per ogni girone. Al secondo turno accedono le 9 qualificate più le tre quarte in classifica per un totale di 12 formazioni. In entrambi i turni le gare si disputano in partita unica in casa della miglior classificata. In caso di pareggio passa la miglior classificata. Non sono previsti supplementari e rigori;

FASE NAZIONALE: al primo turno partecipano le 6 qualificate della Fase di girone più le terze classificate dei gironi e la vincitrice della Coppa Italia, per un totale di 10 squadre. Al secondo turno partecipano le 5 qualificate più le tre seconde classificate, per un totale di 8 squadre. La fase nazionale si disputa con partite di andata e ritorno, in caso di pareggio complessivo passa la miglior classificata. Non sono previsti supplementari e rigori. La gara di ritorno si gioca in casa della miglior classificata;

FINAL FOUR: partecipano le 4 qualificate della Fase Nazionale, che si sfidano nelle due semifinali e poi nella finalissima, che deciderà la quarta squadra promossa in Serie B. Le gare della Final Four si disputano con partite di andata e ritorno. Le squadre vengono accoppiate tramite sorteggio. In caso di parità si giocano i tempi supplementari ed eventualmente si battono i calci di rigore.

Tabellone Playoff Serie C 2025

Fase di Girone Serie C 2025

La miglior squadra di quelle qualificate ai Playoff di girone, ovvero quella piazzatasi 4ª in campionato, va direttamente al 2° turno, mentre le altre 6 si sfidano nel 1° turno, chiaramente in ciascun girone. Lo schema dei confronti del 1° turno è il seguente:

5ª contro 10ª

6ª contro 9ª

7ª contro 8ª

Nell’ipotesi in cui una delle 6 squadre sia ammessa di diritto alla fase nazionale (vincitrice della Coppa Italia), e partecipi ai Playoff di girone la squadra piazzatasi all’11° posto, gli accoppiamenti vengono rideterminati scorrendo la classifica.

Per ogni girone si qualificano al 2° turno le 3 squadre vincitrici del 1° turno. Al Secondo turno prendono parte dunque la 4ª classifica oppure la 5ª se la quarta era già ammessa di diritto, e le 3 squadre vincitrici del Primo turno. Le 4 formazioni danno vita a 2 partite con questo schema: la squadra ammessa di diritto al 2° turno affronta la peggiore in classifica fra le qualificate, e le altre due qualificate si sfidano fra loro.

In ogni girone le 2 squadre vincitrici delle 3 partite del Secondo turno accedono alla Fase Playoff Nazionale (complessivamente 6 formazioni).

GIRONE A

Primo Turno (gara unica domenica 4 maggio 2025)

Ore 17.30, Renate (5ª)-Arzignano Valchiampo (10ª)

Ore 17.30, Giana Erminio (6ª)-Virtus Verona (9ª)

Ore 20.00, Trento (7ª)-Atalanta U23 (8ª)

Secondo Turno (gara unica mercoledì 7 maggio 2025)

Orario da definire, Albinoleffe (4ª)–Vincente Trento (7ª)-Atalanta U23 (8ª)

Orario da definire, Vincente Renate (5ª)-Arzignano Valchiampo (10ª)-Vincente Giana Erminio (6ª)-Virtus Verona (9ª)

GIRONE B

Primo Turno (gara unica domenica 4 maggio 2025)

Ore 20.00, Arezzo (5ª)-Gubbio (11ª)

Ore 20.00, Vis Pesaro (6ª)-Pontedera (10ª)

Ore 20.00, Pineto (7ª)-Pianese (8ª)

Secondo Turno (gara unica mercoledì 7 maggio 2025)

Orario da definire, Pescara (4ª)-Vincente Pineto (7ª)-Pianese (8ª)

Orario da definire, Vincente Arezzo (5ª)-Gubbio (11ª)-Vincente Vis Pesaro (6ª)-Pontedera (10ª)

GIRONE C

Primo Turno (gara unica domenica 4 maggio 2025)

Ore 20.00, Catania (5ª)-Giugliano (10ª)

Ore 20.30, Benevento (6ª)-Juventus U23 (9ª)

Ore 21.00, Potenza (7ª)-Picerno (8ª)

Secondo Turno (gara unica mercoledì 7 maggio 2024)

Ore 20.30, Crotone (4ª)-Vincente Potenza (7ª)-Picerno (8ª)

Ore 20.30, Vincente Catania (5ª)-Giugliano (10ª)-Vincente Benevento (6ª)-Juventus U23 (9ª)

Fase Nazionale Playoff Serie C 2025

Le squadre che prendono parte alla Fase Nazionale dei playoff di Serie C sono complessivamente 13: 7 ammesse di diritto più le 6 vincitrici dei playoff di girone (2 per ogni girone di Serie C). Anche nella fase nazionale degli spareggi sono previsti due turni, questa volta però con partite di andata e ritorno.

Delle 13 partecipanti, 3 squadre sono ammesse di diritto al 2° turno, mentre le altre 10 partecipano al 1° turno. In caso di parità nel doppio confronto ancora una volta non sono previsti né i supplementari, né i rigori, e non vale nemmeno la regola del gol in trasferta. Se si verifica una parità di gol complessivi fra andata e ritorno, passa la squadra con il miglior piazzamento nel suo girone durante la stagione regolare.

Primo Turno Fase nazionale Playoff Serie C 2025

Delle 13 squadre partecipanti alla Fase nazionale dei playoff, sono 10 quelle che prendono parte al Primo turno: tutte le terze classificate dei gironi nella stagione regolare, la formazione che accede tramite la Coppa Italia (dunque o la vincente o la finalista) o altrimenti la migliore delle quarte classificate, e le 6 squadre qualificate attraverso i playoff di Girone.

Fra le 10 squadre partecipanti al 1° turno, a sua volta, 5 sono designate come “teste di serie“: le 4 ammesse di diritto più la migliore delle 6 provenienti dai playoff di girone, che viene determinata attraverso il piazzamento nei gironi, e a parità di piazzamento, dal punteggio totalizzato in classifica nella stagione regolare. Le 5 squadre “teste di serie” hanno il vantaggio di disputare in casa la partita di ritorno del 1° turno e non possono affrontarsi fra loro nello stesso. Tramite sorteggio avviene poi l’abbinamento alle altre 5.

Le vincitrici delle 5 sfide, che si tengono come detto con gare di andata e ritorno, accedono al Secondo turno dei Playoff nazionali. Qualora ci sia parità di punteggio e di gol in un confronto, si qualifica la squadra col miglior piazzamento e con il miglior punteggio nella stagione regolare (coincidente di solito con la formazione che gioca in casa il match di ritorno, con l’unica possibile eccezione della squadra qualificata attraverso la Coppa Italia di Serie C).

Squadre qualificate al Primo turno dei Playoff nazionali

GIRONE A – FeralpiSalò (3ª), 2 squadre da definire (qualificate dai playoff di Girone)

GIRONE B – Torres (3ª), Rimini (vincitrice Coppa Italia), 2 squadre da definire (qualificate dai playoff di Girone)

GIRONE C – Monopoli (3ª), 2 squadre da definire (qualificate dai playoff di Girone)

Gli accoppiamenti saranno effettuati per sorteggio.

Teste di serie nel sorteggio (1ª fascia): FeralpiSalò, Torres, Rimini, Monopoli

Non teste di serie nel sorteggio (2ª fascia): –

Andata – Domenica 11 maggio 2025

(da definire)

Ritorno – Mercoledì 14 maggio 2025

(da definire)

Qualificate al secondo turno dei Playoff fase nazionale: –

Secondo Turno Fase Nazionale Playoff Serie C 2025

Al Secondo Turno della Fase Nazionale dei Playoff Serie C 2025 prendono parte 8 squadre: le 3 squadre ammesse di diritto (ovvero le 3 seconde classificate dei gironi) più le 5 squadre che si sono qualificate vincendo il Primo turno. Quattro squadre vengono designate “teste di serie”: le 3 ammesse di diritto e la migliore delle 5 provenienti dal 1° turno, determinata anche in questo caso dal piazzamento in classifica nella regular season e a parità di piazzamento, dal punteggio ottenuto.

Le 4 “teste di serie” giocano in casa la partita di ritorno e non possono affrontarsi fra loro. Mediante un sorteggio sono quindi abbinate alle altre 4 squadre partecipanti al Secondo turno dei playoff nazionali. Le 4 squadre vincitrici del 2° turno dei playoff nazionali si qualificano alla Final Four. Qualora al termine di uno dei doppi confronti si verifichi anche in questo caso parità di punteggio e di gol totali fra le due formazioni, passa la squadra con il miglior piazzamento e il miglior punteggio in classifica nel suo girone nella stagione regolare, ossia quella che disputa in casa il match di ritorno.

Squadre qualificate al Secondo Turno del playoff nazionale

GIRONE A – L.R. Vicenza (2ª, testa di serie)

GIRONE B – Ternana (2ª, testa di serie)

GIRONE C – Audace Cerignola (2ª, testa di serie)

Andata – Domenica 18 maggio 2025

(da definire)

Ritorno – Mercoledì 21 maggio 2024

(da definire)

Qualificate alla Final Four: –

Final Four Playoff Serie C 2025

Prendono parte alla Final Four le 4 squadre qualificate nel 2° turno dei playoff nazionali, inserite in un tabellone mediante sorteggio senza condizionamento di accoppiamento e successione degli incontri.

Le 4 squadre si affronteranno in semifinali e finale, e solo la vincente della finale sarà promossa in Serie B, portando a 4 il numero complessivo di formazioni che saliranno nel Campionato cadetto.

Le due semifinali saranno disputate in gare di andata e ritorno secondo accoppiamenti determinati da sorteggio integrale. La finale sarà disputata con gare di andata e ritorno. Sia nelle semifinali che nella finale sono previsti i tempi supplementari e i calci di rigore per determinare la squadra vincente, nel caso in cui si registrasse parità di punteggio e di differenza reti.

Non vale la regola dei gol in trasferta. Gli accoppiamenti e l’ordine dei campi sono stati determinati attraverso un sorteggio integrale.

Semifinali, andata – Domenica 25 maggio 2025

Da definire [S1]

Da definire [S2]

Semifinali, ritorno – Mercoledì 28 maggio 2025

Da definire [S1]

Da definire [S2]

Finale, andata – Lunedì 2 giugno 2025

S1 vs S2

Finale, ritorno – Sabato 7 giugno 2025