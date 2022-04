Plusvalenze Juve, Transfermarkt? I legali bianconeri citano un’intervista

Plusvalenze Juve, i legali citano un’intervista alla Procura riguardo l’uso di Transfermarkt. Ecco cosa sta succedendo

Gli avvocati della Juve nel processo per il caso plusvalenze hanno portato all’attenzione della Procura un elemento importante per smontare il caso.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, la difesa del club bianconeri avrebbe sottolineato il fatto che i dati Transfermarkt, usati come riferimento per definire il valore dei giocatori, non sarebbero del tutto credibili. I legali della Juve hanno citato anche un’intervista di Martin Freudl (l’uomo che si occupa del sito per la Bundesliga) rilasciata al portale olandese “Follow the Money” dove disse di collaborare con Transfermarkt per divertimento perché di mestiere fa…l’assistente sociale.