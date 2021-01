Pobega: «Successo fondamentale, abbiamo dimostrato carattere»

Tommaso Pobega ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona

Tommaso Pobega ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Napoli. Le parole del giocatore dello Spezia.

«E’ stata una bellissima emozione. Un successo fondamentale con una prova di carattere. Siamo andati uno in meno e abbiamo tenuto duro. E’ stato bello per me e per tutta la squadra. Quando uno subentra deve cercare di dare una mano a chi ha già speso tanto. Spero che ci sia servito il mio ingresso in campo. Tante cose le prepariamo in settimana, sono i nostri concetti di base. Poi analizziamo video per metterci bene in campo. L’obiettivo è prendere complimenti e punti»