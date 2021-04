Psg, Pochettino blinda Mbappè: «Il club farà ogni sforzo»

Pochettino blinda Kylian Mbappè: ecco le dichiarazioni del tecnico del Paris Saint Germain sull’attaccante e sul suo futuro

Mauricio Pochettino blinda Kylian Mbappè ai microfoni de El Larguero.

«Io e Mbappé abbiamo un ottimo rapporto, al momento sono ottimista e lotterò con tutte le mie forze per farlo restare. Penso che Mbappé giocherà a Parigi il prossimo anno e che il club farà ogni sforzo. La priorità è che entrambi i giocatori continuino. Non pensiamo a un altro piano senza questi giocatori in futuro».