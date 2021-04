Pochettino: «Difficile che Verratti e Florenzi siano titolari domani. Su Icardi...»

Mauricio Pochettino, tecnico del Paris Saint-Germain, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bayern Monaco

Mauricio Pochettino, tecnico del Paris Saint-Germain, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bayern Monaco. Le sue parole.

FLORENZI E VERRATTI – «Non abbiamo deciso l’undici di partenza. Anche per Marco Verratti sarà difficile esserci dal 1′, così come per Alessandro Florenzi: dobbiamo ancora analizzare e valutare alcune cose».

MARQUINHOS – «Non abbiamo ancora deciso. Dall’inizio, certamente no. ma in panchina è possibile. In linea di principio, potrebbe far parte del gruppo».

ICARDI – «È ancora infortunato, non ha svolto tutto l’allenamento con il gruppo».