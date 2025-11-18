 Pogba Monaco, Pocognoli svela sull'ex Juve: «Non farò previsioni, tornerà quando sarà il momento». Le dichiarazioni
Pogba

Pogba Monaco, il tecnico Pocognoli rivela sull’ex Juve: «Non farò previsioni, tornerà quando sarà il momento». Le parole

Un acquisto di lusso che continua a restare invisibile sul campo. Il “caso Pogba” non smette di far discutere nel Principato. Dopo l’addio tormentato alla Juventus – tra squalifica e infortuni – il campione del mondo 2018 è approdato al Monaco lo scorso giugno, ma non ha ancora collezionato un solo minuto ufficiale con la nuova maglia.

L’incognita del rientro

A un mese dal cambio in panchina, con Sébastien Pocognoli subentrato ad Adi Hütter, la domanda resta immutata: quando tornerà Pogba? Il tecnico belga, intervistato dall’AFP, ha scelto la via della cautela. «Lo spero… ma l’ultima volta che l’ho detto si è fatto male di nuovo alla caviglia», ha ammesso, ricordando le ricadute che hanno segnato il 2025 del francese. Pogba è tornato ad allenarsi in gruppo solo da pochi giorni, ma il club non intende fissare date: «Non farò previsioni. Tornerà quando sarà il momento».

L’aura del leader

Non si attende soltanto il giocatore, ma anche l’uomo-spogliatoio. Pocognoli ha sottolineato il valore potenziale del “Polpo”: «Quando è in campo vedo un uomo felice, concentrato sul rientro al massimo livello. Il mio compito è accompagnarlo in questo percorso». Il Monaco spera di ritrovare non solo un centrocampista di qualità, ma un leader capace di trasmettere energia a compagni, giovani e tifosi. «Se sfruttata bene, la sua aura può fare la differenza», ha aggiunto il tecnico.

La Juve osserva

Sul fondo, la Juventus di Luciano Spalletti osserva con attenzione. A gennaio, in Champions League, i bianconeri incroceranno il Monaco. Pogba resta un enigma: il club vuole recuperare l’investimento e attende che la luce del campione torni a brillare anche sul prato verde.

