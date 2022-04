Pogba: mossa a sorpresa da parte del Psg! Cosa sta succedendo nel futuro del centrocampista del Manchester United

In casa Manchester United continua a tenere banco il futuro di Paul Pogba. Il centrocampista è un obiettivo di Juve e Real Madrid, ma potrebbe essere il Psg a spuntarla in estate, con il francese che si libererà a parametro zero.

Secondo quanto riferito da Footmercato, infatti, il club parigino avrebbe formulato la prima offerta ufficiale di contratto al Polpo.