Conte: pronta la lista della spesa per il PSG

Sempre più forti le voci che vedono Antonio Conte sulla panchina del PSG la prossima stagione: alcuni dei nomi richiesti per il mercato

Dopo la vittoria del campionato, in casa PSG si torna a lavorare sul futuro che, secondo Le Parisien, sarà con Antonio Conte in panchina.

Secondo quanto riportato dal The Sun, l’allenatore italiano avrebbe anche già pronti i nomi per il mercato dei parigini. Rashford è il nome per rimpiazzare l’uscente Mbappe, ma soprattutto due calciatori in passato già stati agli ordini di Antonio Conte: Lukaku e Pogba