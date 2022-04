PSG, Pochettino su Mbappé: «Speriamo decida di restare con noi»

L’allenatore del PSG Pochettino ha parlato della situazione legata alla permanenza o meno di Mbappé

Mauricio Pochettino, allenatore del PSG, ai microfoni di ESPN ha parlato della situazione legata al rinnovo di Mbappé.

MBAPPE’ – «Io e Kylian abbiamo un ottimo rapporto e l’ho già spiegato. La situazione è ancora in piedi tra club e giocatore. Speriamo che possa decidere di restare in questa squadra, sarebbe una grande cosa per tutti».