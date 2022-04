Addio Pogba, Ragngnick: «Futuro lontano dallo United»

Pogba Juve, Ralf Rangnick conferma le voci sul futuro del centrocampista francese. Le dichiarazioni del tecnico dello United

Ralf Ranginick, ai microfoni del quotidiano The Guardian, ha confermato l’addio di Paul Pogba al Manchester United a fine stagione. Il centrocampista è uno degli obiettivi anche della Juventus, oltre che del Psg per il mercato estivo.

DICHIARAZIONI – «Per come stanno le cose, Pogba non rinnoverà con lo United. È molto probabile che non sarà qui la prossima stagione».