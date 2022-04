PSG, Pochettino: «Non bisognerà sottovalutare questa vittoria»

PSG, il 21 maggio la festa per il titolo. Niente cerimonia in caso di vittoria matematica della Ligue 1 questo fine settimana

Al PSG basta un punto contro l’Angers per conquistare il suo decimo titolo di campione di Francia, ma il club ha fatto sapere che i festeggiamenti saranno posticipati al 21 maggio. Intanto Pochettino ha parlato della stagione che si avvia alla conclusione.

«Penso che non si debba sottovalutare l’importanza di vincere il titolo di campione di Francia. È importante per noi a livello personale, è importante per il club ed è importante per i tifosi. Spero che i tifosi festeggino con noi. Penso che sarebbe bello avere un’atmosfera fantastica allo stadio sabato, vincere la partita e festeggiare insieme»