PSG, Pochettino: «Mbappé? Certe decisione appartengono al club e al calciatore»

L’allenatore del PSG Pochettino ha parlato della questione legata al rinnovo di Mbappé

RINNOVO MBAPPE – «Ovviamente tutti vorremmo che prolungasse. Ma certe decisioni appartengono solo al club e al giocatore. Intanto pensiamo a vincere. Poi dopo la fine della stagione potremo analizzare le situazioni dei singoli. Parlare della possibile partenza di Mbappé non mi preoccupa. Questa situazione si verifica in tutti i club e l’allenatore deve essere in grado di abituarsi. È egoistico, ma vorrei che fosse sempre con me. Lo porterò a casa con me in vacanza. Ovviamente voglio che rimanga al PSG, lo vogliamo tutti. Ma decisioni del genere vengono sempre prese insieme: dal giocatore, dal club e da altri soggetti».