Pogba incredulo: «Mourinho? Non so spiegarlo, andava contro i giocatori»

Paul Pogba rivela un retroscena della sua esperienza allo United con Jose Mourinho: ecco le sue dichiarazioni sul tecnico portoghese

Paul Pogba, ai microfoni di Sky Sports, rivela un retroscena su Mourinho.

«Il rapporto che ho ora con Ole è differente, lui non andrebbe contro i giocatori. Forse Ole non li sceglierebbe ma non è che li mette da parte come se non esistessero più. Questa è la differenza con Mourinho. Una volta avevo un ottimo rapporto con Mourinho, tutti lo hanno visto, e il giorno dopo non si sa cosa sia successo. Questa è la cosa strana che ho avuto con lui e non so nemmeno spiegarlo».