Politano dopo Tottenham-Inter: «Il gol di Eriksen ci ha tagliato le gambe»

Matteo Politano dopo la sconfitta dell’Inter in casa del Tottenham: per gli ottavi di Champions decisiva l’ultima partita

Matteo Politano, attaccante dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Inter TV dopo la sconfitta in Champions contro il Tottenham: «Sapevamo già che oggi sarebbe stata una partita difficilissima, abbiamo trovato il Tottenham nel loro miglior momento stagionale. Siamo stati bravi a concedere poco agli avversari nel primo tempo, nella ripresa avevamo il controllo del gioco in mano ed è arrivato questo gol inaspettato del Tottenham a fine partita. Scendiamo sempre in campo per vincere e lo faremo anche contro il Psv Eindhoven, poi a fine partita vedremo il risultato del Barcellona contro il Tottenham».

Prosegue Politano nelle dichiarazioni dopo Tottenham-Inter: «Sapevamo che sarebbe stata una gara difficilissima e avevamo studiato con attenzione la loro partita con il Chelsea. Siamo anche riusciti a creare qualche occasione per segnare, poi purtroppo è arrivato il loro gol grazie a un’azione straordinaria di Sissoko. E’ arrivata questa rete dal nulla dopo un’azione bellissima di Sissoko, il gol di Eriksen ci ha tagliato le gambe. Siamo consapevoli delle nostre forze e sin da domani torneremo a lavorare perché domenica ci aspetta un’altra gara importantissima in campionato contro la Roma».