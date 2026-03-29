Politano parla chiaro: «Il nostro unico pensiero è andare al Mondiale. Agli italiani chiedo di starci vicini»

Politano: «Il nostro unico pensiero è andare al Mondiale. Agli italiani chiedo di starci vicini». Le sue dichiarazioni

A due giorni dalla sfida decisiva contro la Bosnia, Matteo Politano ha dato voce al sentimento di un’intera nazione. Intervistato da Vivo Azzurro, l’esterno del Napoli ha sottolineato quanto sia fondamentale il sostegno collettivo per affrontare al meglio la gara di Zenica, che mette in palio un posto alla prossima Coppa del Mondo. Le parole:

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PAROLE – «È da un paio di mesi che il nostro unico pensiero è andare al Mondiale, ce lo meritiamo, ma dobbiamo dimostrarlo in campo. Sappiamo tutti quello che ci giochiamo. Per me e per qualcun altro non più giovane sarà probabilmente l’ultima occasione, ci teniamo a sfruttarla. Agli italiani chiedo di starci vicini, devono sapere che daremo il massimo per andare a questo Mondiale»

IRLANDA DEL NORD – «Era fondamentale liberarci da questo peso che avevamo durante la partita, soprattutto nel primo tempo vedevamo qualche mostro. Appena siamo riusciti a fare il gol dell’1-0 ci siamo sbloccati. Siamo felici di aver raggiunto questo primo traguardo. Siamo concentrati e adesso abbiamo fortunatamente qualche giorno per recuperare le forze e per prepararci a quest’altra battaglia»

BOSNIA – «Dobbiamo partire forte e non farci condizionare né dagli avversari né dal clima. Siamo abituati a giocare con le pressioni. La nostra forza sta nell’aiutarci sempre, in qualsiasi circostanza. Anche nell’ultima partita credo si sia visto che andiamo tutti dalla stessa parte»

GATTUSO – «L’ho ritrovato ancora più carico rispetto al Napoli. Il mister è uno che ci tiene tantissimo al gruppo, non vuole egoismi. È un grande motivatore e chiede sempre il massimo a tutti, sia in partita sia in allenamento».