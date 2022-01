Polonia, Cannavaro rifiuta la panchina: ecco il perchè della scelta

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Fabio Cannavaro ha rifiutato la possibilità di diventare CT della Nazionale polacca: il motivo della scelta dell’ex difensore

Come riportato da Sky Sport, in queste ore Fabio Cannavaro ha rifiutato ufficialmente la corte della Polonia, che aveva pensato a lui come prossimo Commissario Tecnico della Nazionale.

Il motivo? Centrano gli spareggi per Qatar 2022. Con così poco tempo a disposizione per preparare i prossimi impegni, l’ex difensore non se l’è sentita di accettare l’incarico.