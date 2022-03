La Polonia scrive all’UEFA: «Riaprite il mercato per i giocatori che lasciano la Russia»

La Federcalcio Polacca ha chiesto all’UEFA di riaprire il mercato per i giocatori che vogliono lasciare la Russia

La Polonia ha chiesto all’UEFA di riaprire il mercato per i giocatori che vogliono lasciare e stanno lasciando la Russia in questi giorni.

La richiesta, come riportata dal The Guardian, sarebbe per permettere loro di continuare a svolgere il loro mestiere e non dover restare fermi fino a giugno in attesa di una nuova squadra.