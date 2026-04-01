Portanova lancia l’allarme: «Se non dai fiducia al tuo prodotto italiano, l’Italia come fa ad avere una nazione forte in futuro?» – VIDEO

Portanova, ex difensore, ha commentato così la situazione del calcio italiano dopo l’eliminazione della Nazionale contro la Bosnia – VIDEO

Intervistato in esclusiva da Calcionews24, Daniele Portanova ha posato la lente d’ingrandimento sullo stato del calcio italiano dopo l’eliminazione della Nazionale contro la Bosnia in finale playoff Mondiali.

PAROLE – «È cambiato totalmente il calcio, il modo di pensare del calcio. Gli stranieri nella Serie A ci sono sempre stati anche quando giocavamo noi faccio una fatica a ricordarmi nei settore giovanile tanti stranieri cioè c’erano comunque tanti talenti italiani che comunque dovevano fare il loro percorso. Infatti quando ai tempi miei la Serie C era un valore alto, la Serie B era un valore alto.

Comunque facevi esperienze, facevi 100 partite nei professionisti, poi la Serie A la vedevi come un sogno. Comunque erano tutti italiani. Oggi vado a vedere tutte ste partite qua di Primavera 1 soprattutto se tu non cresci i talenti non dai fiducia al tuo prodotto italiano, l’Italia come fa ad avere una nazione forte in futuro? Oggi quando si parla del campionato italiano ragazzi il campionato “italiano” tra virgolette perché se conti tutti gli italiani che giocano io faccio una fatica… lasciamo perdere la serie A o la serie B o la serie C quella che sia sia però i settori giovanili i settori giovanili pieni di stranieri. io non voglio pensare che non ci stanno gli italiani forti se poi tu vai avanti col calcio pensando solamente all’aspetto economico allora si perde quella passione»

L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI CALCIONEWS24 A PORTANOVA