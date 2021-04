Porto, Conceicao: «Siamo uomini e vogliamo dare risposte»

Sergio Conceicao, allenatore del Porto, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro il Chelsea

«Ci sono molti momenti della stagione che possono essere di esempio. Abbiamo una convinzione, che ci viene dal lavoro che facciamo. Siamo fiduciosi, lo sappiamo. è un avversario difficile ma noi siamo qui per dare risposte. In più di 40 partite in questa stagione abbiamo sempre giocato come una vera squadra. Siamo uomini, abbiamo avuto momenti buoni e meno buoni, ma questo fa parte della vita».