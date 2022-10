Porto Bayer Leverkusen: Conceiçao avanza, Schick bocciato

Porto Leverkusen, l’allenatore Conceicao esalta la prestazione dei suoi in una partita che poteva anche rischiare una beffa

In chiusura di primo tempo di Porto-Bayer Leverkusen si è rischiata la beffa assoluta. Gol del Porto, vantaggio un po’ a sorpresa, ma l’azione era viziata da un fallo di mano nell’area di rigore e il Var ha costretto l’arbitro Taylor al ritorno al punto di partenza (che in questo caso è un po’ come la prigione del Monopoli). Annullato l’1-0, rigore per i tedeschi, l’ex romanista Schick dal dischetto. Ma la possibile svolta della gara è stata evitata dall’intuizione del portiere Diego Costa, autore di una prestazione enorme.

A fine partita Sergio Conceiçao, il mister lusitano, ha esaltato l’intervento che ha costruito le premesse per il successo per 2-0, maturato nella ripresa con i gol di Zaidu e Galeno: «Diego Costa è lì per quello, per parare. É difficile parare un rigore ma non ha bisogno del mio supporto per sapere che è il miglior portiere portoghese oggi. Se gli chiediamo quanti rigori ha visto di Schick dirà che ne ha visti tanti, perché noi studiamo tutto ciò che può rendere la vita più facile ai giocatori. È stato un intervento importante, senza dubbio, ma ci sono stati altri momenti altrettanto importanti o addirittura più importanti nel corso della sua partita».