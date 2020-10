Portogallo, il c.t. Santos: «Ronaldo dice che vuole giocare»

Fernando Santos ha parlato delle condizioni di Cristiano Ronaldo

Fernando Santos, commissario tecnico del Portogallo, ha parlato in conferenza stampa delle condizioni di Cristiano Ronaldo: positivo al Covid-19.

«Cristiano sta bene. E’ andato in isolamento lunedì notte e la mattina successiva si è sottoposto ad un nuovo test. E’ nella sua stanza, dice che vuole giocare, comunica con noi da lassù. E’ completamente asintomatico, non ha realizzato bene che cosa gli è successo. Siamo tristi per la vicenda umana del giocatore, soprattutto perché abbiamo fatto tutto quello che ci è stato detto. E’ da lunedì, quindi da sette giorni, che siamo qui confinati e questo vale tanto per lo staff che per i giocatori».