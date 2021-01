Prandelli peggio di Iachini, Fiorentina senza pace

Ormai a un passo dal giro di boa, il campionato della Fiorentina non ha ancora trovato la svolta: l’arrivo di Prandelli ha addirittura peggiorato i numeri di Iachini

La clamorosa disfatta contro il Napoli ha addensato le nubi sul capo di Prandelli. Se contro il Crotone non dovesse arrivare una prestazione convincente, non è escluso che il Presidente Commisso possa nuovamente cambiare le carte in tavola.

Anche perché, il ritorno in viola del tecnico di Orzinuovi non ha portato granché benefici. Dieci punti in undici giornate il bottino, con annessa eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Inter. Anche aritmeticamente peggio del ruolino di marcia di Iachini, che nelle prime sette partite incassò otto punti.

Ma al di là dei numeri, la svolta non c’è stata nemmeno sul piano del gioco e il sogno di una Fiorentina divertente e spettacolare appare quanto mai lontano. Tra le poche note liete, la fiducia riposta in Vlahovic che ha ripagato dividendi interessanti, viste le sei reti realizzate nelle ultime settimane dal centravanti serbo.

Ma per il resto, i dubbi dell’era Iachini non hanno trovato soluzione alcuna, anzi. Callejon è stato emarginato al ruolo di riserva di lusso, mentre l’altra stella Ribery fatica a incidere da seconda punta. Insomma, le critiche al 3-5-2 di Iachini sarebbero in gran parte trasferibili anche al sistema prandelliano. Non riuscire a trovare un’idea per far coesistere il francese, lo spagnolo e il talento di Castrovilli rischia di rivelarsi una pericolosa buccia di banana per il secondo allenatore della stagione viola.