Premiazione Coppa Italia: ecco come si svolgerà. Vietati gli assembramenti

Premiazione Coppa Italia: un solo assembramento concesso. Come si svolgerà il cerimoniale a fine partita

Gazzetta questa mattina spiega le modalità della premiazione che avrà luogo al termine della finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus.

Non ci sarà alcun rappresentante delle istituzioni (e quindi non ci sarà neanche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella) a omaggiare i vincitori e a consegnare loro il trofeo. Lo stesso per le medaglie: i calciatori delle due squadre saliranno sul palco (attraverso un percorso distanziato) e qui troveranno il ricordo da prendere e appendere al collo. Rigorosamente da soli e senza contatti con altre persone. Un unico assembramento concesso: quando il capitano della squadra alzerà il trofeo al cielo di Roma festeggiando coi compagni