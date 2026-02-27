Premier League
Premier League, che novità! Apre il suo canale ufficiale per trasmettere le partite all’estero
La Premier League lancia il canale di Lega per portare le partite oltreconfine. Tutti gli aggiornamenti e le ultime
La Premier League si prepara a compiere un passo storico: il lancio del proprio canale ufficiale per trasmettere in diretta streaming all’estero le partite del massimo campionato inglese. Il servizio, che entrerà inizialmente in fase di test, sarà disponibile per il pubblico di Singapore, che potrà accedere all’intero pacchetto di incontri. Si tratta di una svolta significativa nel modo in cui la Lega inglese intende distribuire i propri contenuti fuori dal Regno Unito. Lo riporta Calcio & Finanza.
Secondo quanto riportato dal Guardian, la nuova piattaforma si chiamerà Premier League Plus e debutterà prima dell’inizio della prossima stagione. Il modello scelto è quello della vendita diretta al consumatore, senza intermediari: un cambiamento radicale rispetto alla tradizionale gestione dei diritti televisivi, finora affidati a broadcaster e piattaforme streaming. L’amministratore delegato Richard Masters ha definito l’iniziativa un’opportunità di “apprendimento”, ma il potenziale impatto va ben oltre un semplice esperimento.
Gli analisti prevedono infatti che l’introduzione di Premier League Plus possa generare un forte scossone nel mercato globale dei diritti sportivi. Il campionato più ricco del mondo punta a produrre e distribuire autonomamente le proprie partite, riducendo la dipendenza da partner esterni e aprendo la strada a un nuovo modello di business. Un cambiamento che, se confermato su larga scala, potrebbe ridefinire gli equilibri dell’intero settore.
