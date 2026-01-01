Premier League, il 2026 porta già una svolta in panchina! Maresca in bilico con il Chelsea, a rischio la sfida contro il Manchester City di domenica: la situazione

Premier League, il 2026 fa traballare una panchina. Maresca in bilico con il Chelsea: a rischio la sfida contro il Manchester City di domenica

Il 2026 si apre con uno scenario clamoroso in casa Chelsea. Secondo quanto riferito da Sky Sports, Enzo Maresca sarebbe sempre più vicino a lasciare la panchina dei Blues. Una decisione definitiva potrebbe maturare già nelle prossime ore, alla vigilia della delicatissima trasferta contro il Manchester City, in programma domenica all’Etihad.

Il momento della squadra londinese è estremamente negativo. Un solo successo nelle ultime sette gare di Premier League ha fatto scivolare il Chelsea a quindici punti dalla vetta occupata dall’Arsenal, quando appena a novembre il divario era contenuto in tre lunghezze. Un rendimento che ha acceso la contestazione e alimentato un clima sempre più teso intorno all’allenatore.

La rottura con l’ambiente è emersa chiaramente nell’ultimo turno di campionato. Maresca è stato pesantemente fischiato sia al momento della sostituzione di Cole Palmer contro il Bournemouth, sia al triplice fischio del pareggio per 2-2. Episodi che hanno certificato un rapporto ormai logoro con il pubblico di Stamford Bridge.

Sotto contratto fino al 2029 (con opzione per un’ulteriore stagione), l’ex tecnico del Leicester sarebbe ora a serio rischio esonero. Non è escluso, inoltre, che lo stesso Maresca stia valutando l’ipotesi di fare un passo indietro, ritenendo la situazione difficilmente sostenibile senza una svolta immediata nei risultati.

Le prossime 48 ore saranno decisive: tra giovedì e venerdì sono attesi sviluppi cruciali che potrebbero portare a un cambio in panchina prima ancora della sfida contro il Manchester City.

LEGGI ANCHE – Premier League, indagini in corso dopo Chelsea Aston Villa! Un episodio che coinvolge la squadra di Maresca: la ricostruzione