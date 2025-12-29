Premier League, indagini in corso dopo Chelsea Aston Villa! Un episodio che coinvolge la squadra di Maresca: la ricostruzione

Premier League, indagini in corso dopo Chelsea Aston Villa! Si apre l’inchiesta del club dopo la sconfitta: possibile segnalazione nel referto arbitrale

Il Chelsea ha avviato un’indagine interna dopo quanto accaduto al termine della sfida di Premier League persa per 2-1 contro l’Aston Villa a Stamford Bridge. Secondo quanto riferito dalla BBC, il club londinese sta ricostruendo un episodio che ha coinvolto direttamente la panchina degli ospiti.

La ricostruzione dell’episodio

Dopo il fischio finale, mentre la panchina dell’Aston Villa festeggiava il successo, una bottiglia di plastica aperta è stata lanciata dagli spalti in direzione dello staff dei Villans. Il contenuto, che sembrava essere acqua, ha colpito alcuni membri dell’equipe tecnica e giocatori della squadra guidata da Unai Emery.

Un componente dello staff dell’Aston Villa ha immediatamente indicato la zona di provenienza dell’oggetto, che sembrerebbe un settore con la presenza sia di tifosi del Chelsea sia di personale del club. Al momento, tuttavia, non è stato identificato il responsabile del gesto.

Indagine in corso e silenzi ufficiali

Il Chelsea ha confermato l’apertura di un’indagine, ma non ha rilasciato commenti ufficiali sull’accaduto. Resta da chiarire anche se l’episodio sia stato notato dall’arbitro Stuart Attwell o dai suoi assistenti e se verrà inserito nel referto arbitrale. Al momento, manca inoltre una presa di posizione da parte della FA.

Campo e classifica: Villa in volo, Chelsea rallenta

Sul piano sportivo, la serata ha sorriso all’Aston Villa. Ollie Watkins è stato il grande protagonista del match con una doppietta, ribaltando il risultato a Stamford Bridge. La squadra di Emery ha così eguagliato il record storico del club con 11 vittorie consecutive in tutte le competizioni e occupa ora il terzo posto in classifica, a tre punti dall’Arsenal capolista.

Situazione diversa per i Blues di Enzo Maresca, attualmente quinti e in attesa dei risultati completi del turno per definire il proprio posizionamento definitivo.

L’episodio extra-campo rischia ora di lasciare strascichi disciplinari: molto dipenderà dall’esito dell’indagine del Chelsea e dall’eventuale valutazione della FA nelle prossime ore.