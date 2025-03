Premier League, i risultati della 28ª giornata: pareggio tra United e Arsenal, come Tottenham e Bournemouth; bene il Chelsea

Premier League, i risultati della 28ª giornata: pareggio tra Manchester United e Arsenal, come Tottenham e Bournemouth; bene il Chelsea

Finisce in parità la sfida di cartello della 28ª giornata di Premier League: a Old Trafford il Manchester United passa in vantaggio contro l’Arsenal con la rete a fine primo tempo di Bruno Fernandes, ma poi arriva il pareggio di Declan Rice. Non cambia così la classifica dei Gunners che rimangono al secondo posto, ma perdono due punti sul Liverpool, ora a 15 punti, e alle sue spalle si avvicina il Nottingham Forest. Pareggiano anche Tottenham Bournemouth con gli Spurs che rimontano il primo iniziale svantaggio. Vittoria importante del Chelsea che batte il Leicester e supera così il Manchester City, portandosi al quarto posto.

Tottenham-Bournemouth 2-2 (42′ Tavernierr [B], 65′ Evanilson [B], 67 Sarr, 84′ Son rig.)

Chelsea-Leicester City 1-0 (60′ Cucurella)

Manchester United-Arsenal 1-1 (45+2′ Bruno Fernandes, 74′ Rice)