Premier League, settimana decisiva per la ripresa della stagione

La settimana che sta per iniziare sarà fondamentale per la ripresa o meno della Premier League: il punto

La settimana che sta per iniziare non sarà fondamentale solo per la Serie A (il cui destino si conoscerà giovedì 28 maggio) ma anche per la Premier League.

Come riporta Sky Sports saranno giorni decisivi per capire se i giocatori potranno tornare agli allenamenti di squadra e per evidenziare le date dell’eventuale ripresa del campionato inglese. Ci sarà un’assemblea mercoledì 27 maggio in cui tutti i club voteranno a riguardo.