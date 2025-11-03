Premier League, sotto shock il calcio inglese: procuratore minaccia con una pistola un calciatore! Il racconto - Calcio News 24

Premier League: giocatore minacciato con una pistola da un procuratore sportivo a Londra

Un grave episodio scuote la Premier League, il campionato di calcio più seguito al mondo. Secondo quanto riportato dal The Times, un calciatore della massima serie inglese sarebbe stato minacciato con una pistola da un noto procuratore sportivo, nel nord di Londra. L’episodio, avvenuto nel mese di settembre nel quartiere di Barnet, ha portato all’arresto dell’agente, sulla trentina, che rappresenta diversi giocatori di alto profilo della Premier League.

Le indagini della polizia

La Metropolitan Police ha confermato l’accaduto in un comunicato ufficiale, precisando che gli agenti sono intervenuti alle 23:14 di sabato 6 settembre dopo aver ricevuto segnalazioni su una minaccia con arma da fuoco nella zona di Cockfosters Parade, a Barnet. «Un uomo sulla ventina è stato minacciato con un’arma da fuoco», si legge nella nota. Durante le indagini, è emerso che anche un altro individuo – un parente del calciatore – sarebbe stato vittima di minacce ed estorsione da parte dello stesso procuratore.

L’agente, il cui nome non è stato reso noto per motivi legali, è stato arrestato con l’accusa di possesso di armi da fuoco con intento criminoso, estorsione e guida senza patente. Dopo l’interrogatorio, è stato rilasciato su cauzione in attesa di ulteriori accertamenti. La polizia ha chiarito che nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite fisiche, ma l’indagine rimane aperta.

Il giocatore della Premier League sotto shock

Il quotidiano The Sun ha aggiunto ulteriori dettagli, citando una fonte vicina alla vittima. «Il giocatore era comprensibilmente scosso», ha rivelato la fonte. «Ha denunciato subito l’accaduto e ha fatto la cosa giusta per la sua sicurezza. È stato supportato dai suoi amici e dal club, che gli ha fornito assistenza psicologica e legale».

Secondo le stesse fonti, il calciatore coinvolto – la cui identità resta riservata per motivi di sicurezza – avrebbe meno di 30 anni e un valore di mercato stimato intorno ai 60 milioni di sterline, pari a circa 68 milioni di euro.

L’impatto sulla Premier League

Questo episodio mette ancora una volta sotto i riflettori il lato oscuro del calcio d’élite. La Premier League, nota per la sua potenza economica e la sua visibilità globale, si trova ora a dover affrontare un caso che va ben oltre lo sport. Le autorità inglesi stanno lavorando per chiarire ogni aspetto della vicenda, mentre il mondo del calcio si interroga sulla sicurezza e sui rapporti, spesso opachi, tra calciatori e procuratori nel business milionario della Premier League.

