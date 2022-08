Pres. Tolosa: «Il closing del Milan è previsto per il 6 settembre»

Il presidente del Tolosa, squadra di proprietà del gruppo Redbird, ha parlato del closing: «Una collaborazione? Non ne abbiamo parlato»

Il presidente del Tolosa, Damien Comolli, ha parlato dell’imminente closing del gruppo Redbird con il Milan. I futuri proprietari dei rossoneri possiedono anche l’85% del club francese. Di seguito le sue parole ad actuToulouse.

«Il closing del Milan è previsto per il 6 settembre. Avremo una visione migliore di ciò che accadrà dopo quella data. I due club saranno indipendenti. Una collaborazione? Non ne abbiamo parlato. Ma tutto è possibile. Tutto ciò che può aiutarci a progredire sarà positivo. Ma devo ammettere che questo non è un argomento che abbiamo ancora discusso».